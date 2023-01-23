『スタジオニコルソン ダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 43分に出品され03月27日 14時 43分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2021AW STUDIO NICHOLSON



Ecodown Recycld Poly Injection Down Short Jacket OJECT



STONE





サイズ:S 着丈:76cm 身幅:68cm 袖丈:82cm





21awに発売され、即完したアイテムです。



タグ付きです。



22awにも発売されましたが、生産国の違いや生地も異なり

間違いなく21awの方が個人的には良いと感じています。

希少性が高く状態も良いです。

you tuberの方も多数紹介されていました。

ご検討お願いします。



■デザイン

スタジオニコルソンの新型ダウンジャケットです。しっかりとエコダウンが入りながら、美しいモダンなシルエットになっております。

スタンドカラーにする事も可能で、イタリアエコダウンTHERMORE社の中綿の軽さに加え、機能性に優れた快適な着心地も魅力的です。



■素材

表地はオルメテックス社の先染めの高密度コットンギャバジンやテフロン加工を施した高密度のマイクロファイバータフタを使用。撥水性を備えた表地に、中綿にはサーモア社のエコダウンを使用。撥水・保温・透湿に優れており、動物性未使用、100%リサイクル繊維で作られた中綿は暖かく扱いやすい特徴があります。



AURALEE

SUPREME

NEEDLES

cantate

COMOLI

COMME des GARCONS

ISSEY MIYAKE

YOHJI YAMAMOTO

SUNSEA

STUSSY

RALPH LAUREN

TOMMY

URU

DIGAWEL

KAPITAL

MAISON MARGIELA

YAECA

ACNE STUDIOUS

MATSUFUJI

DAIWA PIER39

Graphpaper

CIOTA

DAIRIKU

UNUSED

KAPTAIN SUNSHINE

FACETASM

THE NORTH FACE

nonnative

ATON

ANCOR

universal products

blurhms

COTTON PAN

ANREALAGE

crepuscule

ESSAY

sacai

kolor

mfpen

N.HOOLYWOOD

visvim

ink

JIL SANDER 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: スタジオニコルソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ スタジオニコルソン ダウンジャケット