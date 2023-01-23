『特価 クロコダイル長財布 ダークパープル 希少 ワニ革財布 男女兼用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 12時 14分に出品され03月26日 12時 14分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 閲覧ありがとうございます！



ワシントン条約に基づき輸入されたクロコダイル本革を使用しています。(品種:シャムワニ)



★発送について

ゆうパケットポストで発送します。

⭐︎紙箱必要な方は+500円で承ります。コメント欄でお伝えください。



新カラー・セール商品など多数販売中です！

詳細はこちら→#Sayoteクロコ革小物



【クロコ本革を使用した財布】

数あるワニ革の中でも「クロコダイル」と呼べるのは世界に4種類のみ。こちらはそのうちの１つ、シャムワニの皮を使用しております。



価値が高く、革の宝石と名高いクロコダイル革。こちらは人気の肚(腹部)の部分を使っております。



小さな丸い粒が敷き詰められている様な美しい模様が特徴です。





【カラー】

濃い紫色は上品で落ち着いた雰囲気を醸し出します。

クロコダイルのウロコ模様と相まって存在感を放ちます。



光沢を抑えた加工でどんなシーンにもマッチします

男性にも女性にもお使いいただけます。



模様やキズ等を見やすくするためライトを当てて撮影しております。※加工はしていません。



【熟練の職人によるハンドメイド】

革職人によって一つ一つ心を込めて作られました。



ワニの模様は人の指紋と同じく、他に２つとありません。その革を使い熟練の職人が丁寧に仕上げることにより、一点物となります。



ファスナーは金運効果にも期待できるゴールドでオーダー

耐久性にもこだわりYKKを選択



【動物革製品の特性】

革の表面の所々に見える細かい傷は、ワニが持つ傷。





ワニは地を這って生活し、縄張り争いをする生物です。そのため生前にワニが付けた傷が革に残っていることがあります。



これは本革の特性であり生きていた証でもあります。かつて生きていたことを味わいと捉えれる方におすすめします。



またハンドメイド品のため工程でつく擦れや色ムラ、革特有のニオイが残る場合がございます。





■商品説明

【商品】ハンドメイド 長財布

【カラー】ダークパープル濃紫

【サイズ】横20cm × 縦10.5cm × 厚さ3cm

【素材】

本体 : クロコダイル 腹部

内装 : ゴートレザー・布製

ファスナー:YKK

【収納】

カードポケット ×8

札入れ ×2

フリーポケット :3

ファスナー付き小銭入れ

10226 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 特価

クロコダイル長財布

ダークパープル

希少

ワニ革財布

男女兼用