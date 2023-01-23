『【新品】K18喜平ネックレス12面トリプル11g45㎝【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 19時 54分に出品され04月26日 19時 54分に終了予定です。即決価格は60,000円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◾️まずは、18Kや喜平などに興味がある方は私を

フォローして下さい♪これからも出品を続けていく予定です。よろしくお願い致します。





※撮影の際は手袋を使用しております。

金が高騰しております。身につける事ができる資産として、いかがでしょうか？



⭕️即購入オッケー

⭕️喫煙者 タバコ無し

⭕️ペット無し



■商品説明■

●商品名喜平 ネックレス K18 トリプル 12面 11g 45cm ●造幣局検定マーク(ホールマーク)刻印入り

●素材K18

●編み方トリプル

●カット面12面

●重量11g以上

●長さ45cm

●幅約3.1mm

●セーフティ

●金具シングル

●金具幅約5.0mm

●金具厚み約2.1mm

●新品

●造幣局検定マーク(ホールマーク)刻印入り

●付属品 金磨き専用クロス





#他に出品している商品はコチラです♡



#18金

#K18

#18K

#アクセサリー

#ネックレス

#ユニセックス

#プレゼント

#喜平

#ゴールド

#資産 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ 【新品】K18喜平ネックレス12面トリプル11g45㎝