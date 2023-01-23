『モンクレール ショートダウン XSサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 01時 44分に出品され05月06日 01時 44分に終了予定です。即決価格は23,322円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材(詰め物)···ダウン



種類···ダウンコート/ジャケット



着丈···ショート



数年前に購入いたしました。

比較的美品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ モンクレール ショートダウン XSサイズ