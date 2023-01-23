『カナダグース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 14時 02分に出品され04月26日 14時 02分に終了予定です。即決価格は20,910円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグース サザビーリーグ



FUSIONFIT

カナダグース フュージョンフィット

シャトー

ネイビー（ほとんど黒に近いです）

コヨーテファー脱着可能



1年前に都内正規店購入



着用回数、短時間3回のみ

状態良く美品の部類かと思いますが、自宅保管ですのでそちらをご了承の方のみご購入お願い致します。３つ目のボタンが外れています。新品同様をお求めの方は気になるかもしれませんので購入お控え下さい



ファーは未使用

撮影の為に取付



サイズ表記：FUSION S



172cm 65kg ぴったり着用できます



肩幅：42

身幅：48

袖丈：59

着丈：68



発送も可能な限りで早くお送り出来る場合があります



ペット無

タバコ無 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース