『Ysformen ワイズフォーメン ウールロングコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 17時 17分に出品され03月15日 17時 17分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ページをご覧頂きありがとうございます。

数年前に古着屋で購入し、3年ほど着用した後クローゼットにて保管していました。

本日クリーニングから返ってきました。



サイズは4ですが、購入後にお直しに出し肩幅と袖丈を私（身長171cm）のサイズに合わせました。



素人採寸ではありますが、

肩幅:約43.5〜44cm

袖丈:約62.5〜63cm

着丈:約115cm



【スタイル】

このピーコートは、クラシックなダブルブレストデザインが特徴で、エレガントな印象を与えます。



【素材】

高品質のウール素材を使用しており、保温性に優れ、寒い季節に最適です。



【ディテール】

6つのボタンが施されており、スタイリッシュな外観を演出します。長袖のデザインで、フォーマルからカジュアルまで幅広いシーンで活躍します。



- 色: 黒

- スタイル: ピーコート

- 素材: ウール

- ボタンの数: 6

- 袖のスタイル: 長袖

- デザイン: ダブルブレスト



ご覧いただきありがとうございます。



肩幅···44cm

袖丈···63cm

着丈···115cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ワイズフォーメン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Ysformen

ワイズフォーメン ウールロングコート