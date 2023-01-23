『nanamica GORE-TEX Coach Jacket新品未使用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 15時 46分に出品され03月13日 15時 46分に終了予定です。即決価格は24,200円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nanamica 2L GORE-TEX Coach Jacket / ナナミカ2L ゴアテックスコーチジャケット



・品番: SUAS333U

・COLOR: BE Beige

・サイズ：M

・素材：2L Polyester Twill GORE-TEX Fabrics(FACE：100% Polyester / BACK：80% Polyester, 20% Paper)



新品未使用ですが自宅保管の為、未使用に近いとさせていただいております。





(商品説明)

・フロントドットボタン仕様のコーチジャケット。

・表地には防水透湿素材の2L Polyester Twill GORE-TEX Fabricを使用。

・裏地には光電子®ポリエステルと和紙糸を使用したオリジナルメッシュを使用。

・保温性、防風性を高めるために衿にスロートタブつき。

・ファスナー付き腰ポケット。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ナナミカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ nanamica



GORE-TEX

Coach

Jacket新品未使用