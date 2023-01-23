『【未使用】L.L.Bean ハリントン・ストレッチ・ハーフジップ・ジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 12時 48分に出品され03月21日 12時 48分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルエルビーン

【JAPAN EDITION（ジャパン・エディション）】メンズ ハリントン・ストレッチ・ハーフジップ・ジャケット

サイズM＝胸囲128、肩幅58、着丈70、袖丈63



★タグは捨ててしまいましたが、未使用です。



【商品説明】

サイズ＆フィット

全体にゆったりめのフィット



素材＆ケア方法

表地と裏地：ナイロン100%

伸縮性のある軽量リップストップ・ナイロン

撥水加工済み

中綿：ポリエステル100%

TORAY社が開発した3D構造の伸縮性のある中綿3DeFX+を採用

4種類のらせん構造の繊維が複雑に絡み合うことで、高い伸縮性と嵩高性を実現

保温性も高く、軽量性 、コンパクト性にも優れています

着ていることを忘れそうになるほどふっくらと軽い着心地に仕上げました

手洗い後、自然乾燥、又はドライクリーニング

単品でお洗いください

水洗いで多少縮みます

洗濯時はネットを使用してください

生成り、淡色系の色物は無蛍光洗剤をご使用ください

濃い色の場合は摩擦や濡れた際に他の物に色移りすることがあるため、白、淡色との着用にご注意ください

洗剤は必ず中性洗剤をご使用ください



追加情報

シンプルなハーフジップ・スタイル、ジッパープルは当社のカタディン・ロゴのデザイン

コントラストカラーの裏地と同色のジッパーがアクセントをプラスし、スポーティなルックスを演出

裾にスピンドル（ドローコード）入りでフィットの調節が可能

袖口はゴム入り、スナップ・ボタン2つ付きでフィットの調節が可能

両脇にオープン・ポケット付き

ポケットの袋布に細番手の起毛トリコットを使用し、ハンドウォーマーの機能性もプラス

左胸に本体の収納も可能なジッパー・ポケット付き、ジッパープルは当社のカタディン・ロゴのデザイン

本製品はとてもソフトな素材を使用しているため、お届け時に畳みシワが入っている場合がございます（吊り下げていただくことにより目立たなくなっていきます）

ベトナム製 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【未使用】L.L.Bean

ハリントン・ストレッチ・ハーフジップ・ジャケット