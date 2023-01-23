『ファーストダウン リバーシブル ダウンジャケット★FIRST DOWN ヌプシ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 18時 40分に出品され03月17日 18時 40分に終了予定です。即決価格は9,677円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90年代のアメリカ、ニューヨークで誕生したダウンジャケットブランド。

次第にストリートカルチャーになくてはならない存在になり、The Notorious B.I.G.のような著名なヒップホッパーやテフォン・マーブリーのようなNBA選手も着用、ニューヨークの顔ともいうべきブランドへと成長。

1997年日本に上陸し、シーンを選ばず着こなせるテイストを展開、現在では幅広い年齢層に愛されるブランドとなった。



クラシカルなボックス型シルエット「バブルジャケット」はファーストダウンを代表する定番モデル。

はっ水性を持たせ光沢を抑えた帝人製のポリエステル地をシェルに採用。

反対面には20デニールの糸を使った高密度ナイロン使用の2WAYリバーシブル仕様。

700フィルパワーの高品質ダウンによる高い保温性が特徴。



●素材

表地/ 100% ポリエステル

裏地/ 100% ナイロン

中綿/ 90% ダウン、10% フェザー



●サイズ…L

↓平置き採寸

着丈(襟下〜裾 後ろ見頃)…約72cm

身幅(脇下)…約63cm

※素人採寸のため若干の誤差はご容赦願います。

メーカー公式サイズは画像11参照。



●型番…F342500



●色

イエロー×ブラック

ブラック

(リバーシブル)



●商品説明

¥35,000程度で購入。

1シーズン使用後、自宅保管しておりました。

通常使用に伴う薄い汚れ等あります(画像9,10参照)が、ドローコードの伸び、生地の破損等ありません。

「自宅保管の中古品」ということをご理解の上、ご購入下さい。



※商品状態は画像にてご確認下さい。

あくまでUSEDですので、細かいキズや汚れ等が気になる方はご購入をお控え下さい。



●その他、注意事項

送料と手数料があるため、大幅な値引きは致しかねます。

早めの発送を心掛けてはおりますが、仕事の都合上、発送が遅れる場合がありますので、ご了承下さい。



※必ずプロフをご確認の上、ご購入よろしくお願いいたします。

(ご購入いただいた時点で了承いただけたものといたします)



north face

ノースフェイス

Tommy HILFIGER

トミーヒルフィガー

DENIM

デニム

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ポロスポーツ

POLO SPORT

ジーンズ

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ラルフローレン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ファーストダウン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ファーストダウン

リバーシブル

ダウンジャケット★FIRST

DOWN

ヌプシ