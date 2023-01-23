『ラルフローレン ハーフコート(ネイビー) ウールジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 15時 00分に出品され04月10日 15時 00分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブルー



★ポロラルフローレンハーフコート★



☆スタイリッシュで高級感ある人気のハーフコートです♪



☆ポケットがたくさんあり小さな財布も入り便利です♪



☆ジップアップもカッコいいですね♪



★サイズ 表記S

S サイズの方や細身なMサイズの方は着用出来ます。

ちなみに私は標準Mサイズ着用



☆肩幅...50cm

☆身幅...60cm

☆袖丈...62cm

☆身丈...72cm

カラー...ネイビー

フード...フードなし



★基本的に綺麗な商品です。



★フリマにて購入致しました。数回着用しましたがサイズが合わなくなり手放す事になりました。中古品ですのでご理解頂いた上でご購入頂ければと思います。



#有原みゆき

#柴田ひかり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: チャップス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ラルフローレン ハーフコート(ネイビー)

ウールジャケット