『新品 仕付け糸付き 草野一騎落款 着物“竹垣を染め行く綿雪”訪問着 F-20【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 11時 13分に出品され04月14日 11時 13分に終了予定です。即決価格は12,324円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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スレートグリーン色の空から舞い降りて竹垣をそっと染め行く綿雪...。



静かに時を奏で、心打つ冬景色を届ける、仕付け糸付き 草野一騎落款 正絹訪問着です(*^▽^*)



一騎調という美しいパターンを確立して、きもの界に一大センセーションを巻き起こした独特の作風で京都から世界を舞台に活躍する染色作家「草野一騎」落款！



くるみスナップ、ミシン製とは一味違う“手縫仕立て”ならではの馴染みの良さ、肌当たりのやわらかい“正絹”素材の心地よい抱擁も高ポイント。



ふとした時に見え隠れする八掛にもご注目☆



仕付け糸付きで撮影のため一度着付けた“あなただけの”まっさらな一枚、この機会にぜひお迎えしましょう♪





採寸表

身丈 : 161㎝(肩から)

裄 : 64.5㎝

肩幅 : 31.5㎝

袖幅 : 33㎝

袖丈 : 49㎝

前幅 : 25.5㎝

後幅 : 30㎝

素材 :正絹(袷)

折代 :身丈(内揚げ:前8㎝・後9cm)裄(身頃側：4cm・袖側：3cm)袖丈（ 3㎝）



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身丈(肩山から)...160〜164cm

汚れ・破れ・臭いなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 新品

仕付け糸付き

草野一騎落款

着物“竹垣を染め行く綿雪”訪問着

F-20