『新品 TOMORROWLAND コーデュロイダウンジャケット Mサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 14時 42分に出品され03月08日 14時 42分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 色…カーキ

素材(詰め物)···ダウン 90%

フェザー 10%



柄・デザイン···無地

素材···コーデュロイ

ジップ・ボタン···ジップアップ

季節感···冬

サイズ…M



＊新品未使用

定価…46200円



肩幅 52㎝

袖丈 64㎝

胸囲 122㎝

着丈 70㎝ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品 TOMORROWLAND

コーデュロイダウンジャケット Mサイズ