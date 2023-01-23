『URBAN RESEARCH DOORS ライトグレー ダブルクロスガウンコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 02時 32分に出品され04月15日 02時 32分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



2024年春に購入し試着をしたのみで自宅で保管しておりました。

外では一度も着ておらずタグもついたままの状態です。全体的に目立った傷や汚れなどはございませんが、自宅保管のため使用感や若干のスレなどがある場合があります。

その点をご理解頂き、ご購入お願いいたします。





ブランド: URBAN RESEARCH DOORS

色: ライトグレー

ダブルクロスガウンコート

サイズ：M

肩幅：52cm

総丈:100cm

身幅：58cm

袖丈：49cm





商品の発送時、折りたたんでの梱包になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ URBAN

RESEARCH

DOORS

ライトグレー

ダブルクロスガウンコート