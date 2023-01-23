『ルイヴィトン バンドーBB ヴィトンバンドー レッツゴーモノグラム LVスカーフ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 05分に出品され03月12日 17時 05分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOUIS VUITTON ルイヴィトン M76442 モノグラム バンドーBB レッツゴー リボンスカーフ AS7667



[商品情報]



ブランド名LOUIS VUITTON ルイヴィトン

カラーホワイト系×マルチカラー

サイズ全長 約117cm 幅 約5cm



[商品の状態]

糸つれ小 汚れ小2ヶ所 タグ取れ



[購入元]

ストアーオークション



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#値下げ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

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