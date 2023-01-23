『【限界値下げ！残り1枚】シャトレーゼホテル石和 1泊２日朝食付ペアご宿泊券 1枚【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 12時 40分に出品され04月25日 12時 40分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャトレーゼホテル石和 1泊２日朝食付ペアご宿泊券1枚



有効期間 2024年3月14日より6ヶ月



夕食は付いていません。

ご利用の際は直接ホテルへ電話予約のみとなります。

宿泊日により追加料金がかかります。別紙記載のHPカレンダー参照下さい。



★即購入OKです★

値下げ交渉不可 商品の情報 カテゴリー: チケット>>>株主優待券・割引券>>>宿泊券 商品の状態: 新品、未使用