『レリアン ダブルショートコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 01時 05分に出品され04月25日 01時 05分に終了予定です。即決価格は19,780円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 伊勢丹百貨店にて。

七万代にて、購入いたしました。

サイズ9号です。

シルエットがとても綺麗です。



状態はとても良いので

安心してご購入ください。

断捨離にて出品します。





中古品の為ご理解いただきご購入頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: レリアン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ レリアン ダブルショートコート