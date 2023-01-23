『カナダグース クレストン ブラック XS【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 04時 38分に出品され03月10日 04時 38分に終了予定です。即決価格は24,180円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 色はブラックでxsです。

着用頻度もそこまで多くなく、

毎年クリーニングに出し、大事に使っていました。



サザビーリーグ、国内正規品で

写真のタグもお付けします。

詳しくはありませんが、廃盤モデルらしいです。



身長は172cmで体重は65キロです。

私服やスーツの上から着用してましたが、

体型が変わり、少々キツくなってしまったので、

出品いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース

クレストン

ブラック

XS