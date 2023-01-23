『ユニクロ+J ジルサンダー オーバーサイズフーデッドロングコートL 新品 即【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 21時 50分に出品され04月20日 21時 50分に終了予定です。即決価格は10,399円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UNIQLO+J JIL SANDERコラボ

オーバーサイズ フーデッドロングコート

メンズL 新品です。



2021スプリングコレクション

旅行用で主人用に購入しましたが

未使用のまま自宅保管していました。

このまま着なそうな為、出品します。



タグを外していますが、

室内試着のみ 新品です。

定価￥14900



さすがJIL SANDER

お洒落で軽く カッコいいコートです。

もう販売していない即日完売モデルです。

お探しの方、いかがでしょうか



匿名メルカリ便 送料込み

値段交渉ご遠慮ください<(_ _*)> 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ユニクロ+J ジルサンダー オーバーサイズフーデッドロングコートL 新品 即完売