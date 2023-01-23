『ZARA アシンメトリーコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 19時 35分に出品され03月29日 19時 35分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ザラの冬物コートです(^^)



プレゼントで頂いてから冬のみ3シーズン使用しました。



サイズ S

平置き採寸データ(cm)

肩幅43 胸囲47 首元から裾93

※素人採寸にて誤差はご容赦ください

169cm 56キロの者が試着してジャストサイズ

参考定価24990円



雰囲気はチェスターコートに近いのですが、

襟元が左右非対称になっていて、首元がお洒落なコートです。

チェスターコートがフォーマルすぎるという方にはピッタリだと思います。

表地の手触りは、とてもサラサラしています。

目立つ汚れやキズはないですが生地に若干の使用感があります。



★どなたか大事にしていただける方にお譲りします。安く送る為、折り畳んでらくらくメルカリ便80サイズくらいでの発送となります。折りじわが多少ついてしまうと思いますが受け取り後ハンガーにかけてもらえば戻ると思います。



★商品は中古ですのでご理解お願いします。細かい部分を気にされる方は購入を控えてください。



質問等あれば気軽にコメントお待ちしてます。



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#イブサンローラ #パンプキン #pumpkin #PaulSmith #ポールスミス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザラ カラー: ブラウン系/グレイ系/オレンジ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ZARA アシンメトリーコート