『UNITED TOKYO ウールロングコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 07時 39分に出品され04月22日 07時 39分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在104件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UNITED TOKYOで85000円くらいで

購入しまたした



着用したのは5回程度です。服の系統が変わったので

出品致します。



身幅 64.5

着丈 117

ゆき 88

サイズ 3



このコートは、人気の商品であり既に完売となっています。

シルエットはオーバーでかっちりでもストリート風でも着こなせたり、ベルトが付いてるので閉めると雰囲気も

変わってキレイめで大人っぽく見えると思います！

生地はメイドインジャパンで作られてるので見た目通り

しっかりしており、とても暖かいです。



少しくらいなら値段交渉可能です！

即購入OKです

質問があれば気軽にお聞きください



よろしくお願いします！



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#ユナイテッドトウキョウ #パブリックトウキョウ

#ジャーナルスタンダード # 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ユナイテッドトウキョウ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ UNITED

TOKYO

ウールロングコート