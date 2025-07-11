『銀山温泉 宿泊補助券 20,000円分 2025/7/11まで【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 15分に出品され03月28日 04時 15分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ふるさと納税で購入した銀山温泉の宿泊補助券です。

今季行く事が出来なくなってしまったため出品しました！



事前にお宿の予約が必要です。



銀山温泉周辺のマップ、尾花沢市の観光冊子同封します。



茶封筒に手書きで宿泊券と記載しています。

マッキーなので消えません...！



※有効期限が2025.7.11となっていますので、ご注意ください。 商品の情報 カテゴリー: チケット>>>株主優待券・割引券>>>宿泊券 商品の状態: 新品、未使用