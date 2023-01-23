『90s ralph lauren ダウンジャケット マルチポケット XXL【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 23時 18分に出品され03月31日 23時 18分に終了予定です。即決価格は30,360円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s Polo by Ralph Lauren

multi pocket padded design blouson



90s ポロバイラルフローレン

マルチポケット デザイン ダウンジャケット



激レアです。スペシャルなOLD ralph lauren



フライトジャケットや、フォトグラファージャケットなのどで見られるマルチポケットがかなり凝っており、市場でもかなりレアです。が、こちらは、更にレアなXXL。



このジャケットは着丈がもともと短いので、このサイズはめちゃくちゃレアです。

ドメブラみたいな、着ると分かる最高なシルエットしてます。

状態もデッドではないと思いますが、バキバキのコンディションだと思います。



欠損しがちなファーも残る完品です。

ファーは取り外しも可能です。





表記 XXL

身幅76cm

着丈68cm





※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

※状態は画像にてご確認ください。質問に対する見落としもありますので、予めご了承ください。

※古着の特性をご理解の上ご購入ください。







vintage

90s

00s

KING SIZE

キングサイズ

モンスターパーカー

シェルドシンチラ

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コート

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フリース

ビンテージ

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LEVEL7

anarchic adjustment

アナーキックアジャストメント

fashion victim

ファッションビクティム

supreme

stussy

コムデギャルソン

アウター

ralph lauren

polo

ポロ

ラルフローレン

スペシャル





カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり（取外し可）

季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

ralph

lauren

ダウンジャケット

マルチポケット

XXL