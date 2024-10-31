『Sadowsky SAC PED SBP-2 V2 Bass Preamp【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 19時 23分に出品され04月08日 19時 23分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サドウスキーのベースプリアンプです。



実際にサドウスキーのベースに組み込まれているプリアンプとなるので簡単にあの音が作れます。

また、コスパが良いことでも人気があります。



最後の写真にあります通り2024/10/31に購入したばかりでそこから一度も使用しておりません。



ですので未使用品と言えますが裏面にマジックテープを貼ってしまっているので未使用に近いと表記しています。



あくまで中古品ですのでご理解のある方のみご購入ください。



購入前に必ずプロフィールを必ずお読みください。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 未使用に近い