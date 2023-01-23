『PRADA ダウン リアルファー ブルーフォックス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 59分に出品され03月11日 10時 59分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダメージあります

持ち手がないので、他で用意して頂けたらまだまだ使えます！ジップは良好にすべります



【ブランドの魅力】

PRADAのダウンジャケットは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られています。このジャケットは、特にファッション性と機能性を兼ね備えています。



【デザインと機能】

ダークグレーのナイロン素材は、軽量でありながら保温性に優れています。リアルファーのフードが付いており、寒い季節でもスタイリッシュに着こなせます。ウエストベルトが付いているため、シルエットを引き締めることができます。



【特別な特徴】

背面にはPRADAのロゴが施されており、ブランドのアイデンティティを強調しています。シンプルながらも存在感のあるデザインは、様々なシーンで活躍することでしょう。



- ブランド: PRADA

- 色: ダークグレー

- 素材: ナイロン

- ファー: リアルファー

- ベルト: ウエストベルト

- ロゴ: PRADA（バック）



ハンガー付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ PRADA

ダウン リアルファー ブルーフォックス