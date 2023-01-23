『【一枚袖】バーバリーズ ライナー付属 ステンカラーコート 英国製 ビンテージ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 05時 29分に出品され03月03日 05時 29分に終了予定です。即決価格は30,140円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日本流通自主管理協会(AACD)加盟のブランド買取店にて購入しました。真贋判定済みのお品になります。



年代物にはなりますが、使用感は少なめです。



ライナー付属になります。とても珍しいです◎



こちらは新品ではありません。中古にご理解ある方のみでお願いいたします。



採寸は前を閉じた状態で平置きになります。若干の誤差はお許しください。誤差は±1cmを目指しています。



梱包時に畳シワがつく場合がございます。その際はご容赦くださいませm(._.)m



メルカリでのみ販売しております。偽サイトにご注意ください。









【素材】

表地 コットンギャバジン









【表記サイズ】

8 レディースM程度







【採寸値】



裄丈75

身幅46

着丈103



(cm)









【カラー】

ベージュ









特別な一枚をいかがでしょうか。よろしくお願いします。



ビンテージ ヴィンテージ ステンカラーコート バルマカーンコート Balmacaan Coat Burberrys



管理番号sbKJE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【一枚袖】バーバリーズ

ライナー付属

ステンカラーコート

英国製

ビンテージ