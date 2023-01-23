『【新品廃盤品】セルジュ・ルタンス BOIS ET MUSC ボアエムスク【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 01時 47分に出品され03月30日 01時 47分に終了予定です。即決価格は19,635円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 こちらは即購入可能です。

容量: 75ml

状態: 新品・未使用

購入時期: 2024年8月

保存状態: 直射日光を避けて保管

※ラッピングフィルム、外箱あり

新品(未開封)ものを発送します。検品時手袋着用、発送時アルコール消毒します。

SERGE LUTENS（セルジュ・ルタンス）の名香 BOIS ET MUSC （ボア・エ・ムスク）をお譲りします。



セルジュ・ルタンス BOIS ET MUSC （ボア・エ・ムスク） 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 新品、未使用