『23AW STUNNING LURE ストールポンチョコート ライトベージュ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 17時 29分に出品され03月21日 17時 29分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらはご専用となりました







スタニングルアー

STUNNING LURE



ストールポンチョコート



スタニングルアールミネ新宿店で2023年11月に

購入。



カラー ライトベージュ

サイズ 1

購入価格61,600円





購入後1度だけ短時間着用し、クリーニングに

出して10月3日に戻って来たばかりです。



タグも保管してあったのでお付けいたします。

タグはブランド都合で本体の品番とは違う番号らしいのですが、お付けするタグは確実にこのコートを購入した時のものにはなります。

他の出品者様もタグと本体の品番が違う物が見られるので、もしも気になるようでしたらご検索をして

見てみてくださいね。

購入履歴の画像も添付しておきます。



毛羽っぽさが僅かにありますが、元々の素材特有のものです。汚れ等見受けられず綺麗な状態です。



クローゼットの整理をかねて…







商品説明

オーバーシルエットのポンチョにストールがついたデザイン性の高い主役コート。

ストールの巻き方によって様々な雰囲気でお召しいただけます。

ナチュラルなストレッチ性がジャージのような布帛のリバー素材を使用し、 ほどよい膨らみ感とハリ感があり高級感のある仕上がりに。





カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: スタニングルアー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 23AW

STUNNING

LURE

ストールポンチョコート

ライトベージュ