『M AVIREX LEATHER DOWN BOMMER JACKET【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 17分に出品され03月23日 20時 17分に終了予定です。即決価格は37,400円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#オスモのメンズ

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新品 AVIREX アヴィレックス LEATHER DOWN BOMMER JACKET レザー ダウン ボマー ジャケット 防風 防寒 保温 シープスキン 羊革 シープレザー ボリュームダウン フルジップ シングルジップ ダウンジャケット ブルゾン レザージャケット B-3 3250066 M ミリタリー 軍物 アメカジ カジュアル 普段使い タウンユース 秋冬 AW FW ブラウン系 z2229



定価99,000円（税込）



サイズ

M



実寸

着丈63.5cm 脇下身幅55.5cm 肩幅50cm 袖丈62.5cm



素材

本体：羊革

裏地・身頃部分：コットン100%

袖浦・ボア部分：ポリエステル100%

リブ部分：アクリル100%

詰物：ダウン80% フェザー20%



コンディション

新品未使用品 下げ札あり

素材特有の革のスレやシワがございます。

配送時のたたみシワについてはご理解をお願いいたします。



お値下げ交渉、まとめ買い等対応可能です。ご要望がございましたらご連絡ください。



商品説明

フライトジャケットの中でも人気の高いB-3タイプをシープレザーに落とし込んだダウンジャケット。

柔らかいシープスキン(羊革)を使用し、着心地よく仕上げており、防寒性も抜群の1着。

コーデを選ばず使える冬の最強防寒アウターです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アヴィレックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ M

AVIREX

LEATHER

DOWN

BOMMER

JACKET