『Bless u nakawata tech best【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 13時 10分に出品され04月14日 13時 10分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 出回ってない貴重な商品です数回着用ですが美品です。



カラー···シルバー

カラー···グレー

カラー···シルバー

フード···フードなし



素材(詰め物)···ポリエステル(中綿) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ゴッドブレスユー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Bless

u

nakawata

tech

best