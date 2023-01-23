『新品★正規品★【STUSSY】Mossy Oak ダウンジャケット（XL）【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 08時 07分に出品され03月27日 08時 07分に終了予定です。即決価格は26,265円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”



★★★★★

11/25～12/1

ブラックフライデー期間限定セール開催中！

ぜひこの機会にいかがですか！

★★★★★



【STUSSY】

・新品未使用

・サイズ：XLサイズ

・カラー：カモフラージュ

・Mossy OakBottomlandカモフラージュのナイロンフグジャケット

・＃5 YKKメタルツーウェイジッパー

・メタルスプリングスナップ

・カバーウェルトポケット

・ショックコード裾

・胸の内側にポケット

・左袖口にステューシーのロゴが刺しゅう

・特大のフィット感

・100％ナイロン

・フィル：80％ダウン、20％フェザー



★★★★★★★★★★★★★★★★★



◆ご購入前に疑問や質問等がありましたら必ずコメントをお願い致します。

プロフィールにご理解したと受け取らさせて頂きます。



◆お客様都合による返品、交換等の対応はできかねますので宜しくお願い致します。



◆神経質な方はご購入をお控え下さい。



◆商品に影響がない範囲でできるだけコンパクトに発送致しますのでシワ等はご了承下さい。



★★★★★★★★★★★★★★★★★

#STUSSY

#stussy

#ステューシー

#メンズ

#ダウン

#アウター

#グリーン

#迷彩

#ストリート

#あたたかい

#プレゼント

#ギフト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品★正規品★【STUSSY】Mossy

Oak

ダウンジャケット（XL）