『MAMMUT Nirvana 15 マムート ニルヴァーナ15【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 11時 05分に出品され03月07日 11時 05分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：MAMMUT



MAMMUT Nirvana 15

マムート ニルヴァーナ15



メーカー希望小売価格：35,200円



カラー...ブラック



シーン...タウンユース(普段使い), アウトドア/登山/スキー



サイズ：高さ44 幅26 奥行き18

■容量：15L

■重量：約840g

■素材：Contact Main Fabric : recycled 300D ポリエス



ほぼ使用していないため美品です、室内で保管していました。

ゴーグルを収納したり、スキーを固定することができます。

また、わかりにくいですがヘルメットが収納できるネットがリュックの底からでてきます。

本来はスキー用ですが、タウンユースなどもありだと思います。



◯商品説明

同じカテゴリーの中で最もシンプルなデザインのNirvana 15はミニマルな外観を特徴とし高品質なディテールがその魅力をさらに高めています。実用的な面から見て多くの技術的な機能を装備するこのスノーバックパックは成形されたコンパートメントがスキーゴーグルを保護しスキーストックの取り付けを可能にします。さらに後ろのジッパー開口部からはメインコンパートメントに容易にアクセスできます。主要素材にリサイクル資源を使用するNirvana 15はサステナビリティにも重点を置いた製品です。



●背面からメインコンパートメントへのフルジップの開口部

●軽量なアルミニウム製部品

●対角線スキー キャリア

●一体型のヘルメット キャリアー

●ハイドレーション システム対応

●緊急時の注意事項付きSOSラベル

●縫製パターン: Basic



[マムート] ニルバーナ 15L/Nirvana 15 A4収納 black

ブランド：MAMMUT 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ MAMMUT

Nirvana

15 マムート

ニルヴァーナ15