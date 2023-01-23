『【ヴィンテージ希少】FRED PERRY フレッドペリー ジャケット サイズM【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 10時 32分に出品され03月12日 10時 32分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|フレッドペリー
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¥ 12450
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落札価格3900000円
161 入札履歴
終了
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