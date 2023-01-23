『【ヴィンテージ希少】FRED PERRY フレッドペリー ジャケット サイズM【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 10時 32分に出品され03月12日 10時 32分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ID:a0047



☆カラー/濃紺 ブラックに近い

（色はスマホで写真を撮っていますので多少の違いがあるかもしれませんがご了承くださいませ）



☆サイズ/タグメンズM

（平置き採寸）素人実寸です

肩幅/45cm

裄丈/87cm

着丈/65cm

身幅/53cm（脇の下袖付け根）

袖丈/63cm

◎若干の誤差があるかもしれませんがご了承下さいませ。



【商品説明】

【ヴィンテージ希少】

FRED PERRY

フレッドペリー

メルトンコート

Pコート

ジャケット

裏地レッド

ブルゾン

ジャンパー

スタジャン

トリコロールカラー

ボタンアップライトジャケット

実寸からメンズMサイズ

タグ下リペアあり

牛革パッチ

袖、襟ライン

レトロデザイン

左袖汚れあり

毛羽立ちあり

希少な商品で、掘り出し物の一品です。



#Mfamiy出品商品一覧



◎落札する前に何か気になる事がありましたら、

コメントで一報お願い申し上げます。





◎保管上または梱包でのシワはご容赦下さいませ



◎商品の確認はきちんとしていますが、USED品の為、傷、汚れの見落としはご容赦くださいませ。特に状態に敏感な方のご入札はお控えいただけるようにお願いいたします。



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◎不明な点がありましたらコメントしていただけますようお願いいたします。



☆発送はなるべく早く対応いたします。



よろしくお願いいたします( ^ω^ ) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ヴィンテージ希少】FRED

PERRY

フレッドペリー ジャケット サイズM