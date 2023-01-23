『JOURNAL STANDARD別注モデル水沢ダウン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 19時 14分に出品され03月15日 19時 14分に終了予定です。即決価格は30,176円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆お値段交渉OK☆



JOURNAL STANDARD別注モデルです





横浜そごうJOURNAL STANDARD店にて

購入しました。

いまはルミネに移転しているみたいです。





★水沢ダウン★Мsize



ほとんど着ていないため

自宅保管していましたのできれいです

☆少し首元に毛玉みたいなのが

あります☆

写真で確認お願いします。



とても暖かく軽いダウンです





ダブルファスナー





肩幅...50cm

身幅...51cm

袖丈...68cm

着丈...64cm

襟 … 11cm





カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジャーナルスタンダード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JOURNAL

STANDARD別注モデル水沢ダウン