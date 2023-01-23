『オフホワイト off-white ダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 17時 46分に出品され03月13日 17時 46分に終了予定です。即決価格は37,830円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 off-white ダウンジャケット

購入時価格：約25万円

クリーニング済み(クリーニングタグ付けっぱなし)



フード取り外し可、フードは付けて使用したのは数回なのでかなり綺麗。タグ有り。

ファスナー部分問題なく可動、内ポケットファスナー可動時生地を咬まないよう注意してください。

状態は写真で確認してください。



肩幅44-45cm 着丈62cm 袖丈62cm

S表記だがもともとでかめなので176cmの私でちょうどよく着れるサイズ感

オフホワイトは素材タグに変な日本語書いてますがこれがデフォみたいです。



モ デ ル / 品 名Quote Puffer Down Jacket

カ ラ ー / 素 材ブラック / 本体・裏地:ナイロン100％、中綿:グースダウン80％、フェザー20％



購入後キャンセルしたいと言う自分勝手な落札者の嫌がらせ評価で-1になってますが普通に取引するのでご安心ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: オフホワイトヴァージルアブロー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ オフホワイト

off-white

ダウンジャケット