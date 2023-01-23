『アクネストゥディオズ ボーダー ウール クルーネックニット セーター レディース【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 23時 48分に出品され04月25日 23時 48分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

acne studios / マルチカラーボーダーウールニット



【カラー】

ピンク系 パープル系 マルチ



【サイズ】

表記 XS

肩幅 48cm

袖丈 57cm

身幅 57cm

着丈 62cm

アクネは表記サイズに対して大きめのサイズ感ですので寸法を確認の上ご購入下さい。



【素材】

ウール



【状態】

目立った傷汚れのない商品です。



淡い色調が優しい雰囲気あるウールニットです。



ジャケットやコートのインナーとしてもオススメです。



#★えん★のアクネ

#★えん★のレディース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アクネストゥディオズ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ アクネストゥディオズ ボーダー ウール クルーネックニット セーター レディース