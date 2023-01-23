『焼酎の壺【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 20時 54分に出品され04月05日 20時 54分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 テイスト...和風



カテゴリ...壺

形状...丸形 で直径は太い所で約30センチ、重さは2100グラムです。

主な素材...陶磁器



90代の老夫婦のお宅の断捨離を手伝って、入手しました。ご主人が長年大切にされていたものらしいです。ご親戚が南薩摩の焼酎の蔵元で、その関係で色々とコレクションにされていたそうです。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>花瓶・フラワースタンド 商品の状態: やや傷や汚れあり