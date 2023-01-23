『値下げ！！美品dsquared2ダウンジャケット48【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 20時 35分に出品され04月11日 20時 35分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ディースクエアードのリアルダウンジャケットです。

フードあり、若干光沢のあるボディと、絶妙な色使いがめちゃくちゃカッコいいです。



胸のワンポイントと、腕のロゴも最高ですよね。

ダウンジャケットといえば、着膨れしがちですが、流石のdsquared2、めちゃくちゃ綺麗なシルエットをお約束します。





新品購入後4.5回ほど着用しました。綺麗な状態です。

ファスナー部には若干のスレがありますが、そのほかダメージはありません。



サイズは48表記となっております。

もちろん正規品です。よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディースクエアード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 値下げ！！美品dsquared2ダウンジャケット48