『PUMA プーマ ベロア リバーシブル ハイネック ヴィンテージ ビンテージ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 14時 46分に出品され03月24日 14時 46分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着丈:62cm

裄丈:80cm

身幅:58cm



ヴィンテージ にご理解のある方宜しくお願い致します。



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#KRvintageアウター



▪️▪️▪️ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: プーマ カラー: ブラック系/ブルー系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PUMA

プーマ ベロア リバーシブル ハイネック ヴィンテージ ビンテージ