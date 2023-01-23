『HERNO ヘルノ ウールダウンピーコート 50【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 00時 17分に出品され04月26日 00時 17分に終了予定です。即決価格は10,625円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···グレー



フード···フードなし



HERNO ヘルノ とウールピーコートです。色はミディアムグレーです。

バージンウール100％の生地を起毛させて、フリースのように軽く仕上げ、軽量ダウンを背中部分に使用したHERNOらしい仕立です。

袖裏はなしですが、あたたかく、軽量です。

目立った汚れ傷はなしです。

着用頻度も少ないです。



サイズ 50表記 Ｌサイズ相当

着丈 72.0cm

肩幅 46.0cm

胸囲 112.0cm

胴囲 106.0cm

袖丈 61.5cm

※素人採寸のため多少の前後は、ご了承お願いいたします。



定価 ¥188,000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HERNO

ヘルノ

ウールダウンピーコート

50