『THE NORTH FACE /NP12135◾️マウンテンジャケット/黒/M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 18時 25分に出品され04月22日 18時 25分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 軽さと堅牢さの機能が高いバランスで融合した防水透湿ジャケットです。

生地にはGORE-TEX PRODUCTSの3層構造を採用。70デニールのトリコットバッカーは肌触りがよく、ほどよい厚みもあるため、レインウエアの枠にとらわれない防風・防寒シェルとして活用できます。

フードは本体の襟部分に収納できるビルトイン仕様。フードをサイズダウンし、収納しやすくしました。



Fabric

GORE-TEX（3層）（表側：ナイロン100％、中間層：ePTFE、裏側：ナイロン100％）



Function

フロントダブルフラップドットボタン仕様／ワンハンドアジャスター対応ビルトインフード／裾調整可能なアジャスター付き



カラー···ブラック

品番： NP12135 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

/NP12135◾️マウンテンジャケット/黒/M