『日の出光学 6×30 双眼鏡 防水 ポロ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 00時 54分に出品され03月09日 00時 54分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 日の出光学の双眼鏡です。



倍率は6倍 対物レンズ30です。

防水仕様 多層マルチコート

像は非常に綺麗です。



状態 内部にチリ、カビ見受けられません。（あくまでも素人観測です）

⚠接眼側のキャップがありません。



付属品 ケース



比較的手ブレの少ない倍率なので、コンサートなどの使用にも向いています



♯ヒノデ

♯Nikon

♯キャノン

♯ビクセン

♯ライカ

♯SEVENTEEN 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>望遠鏡・光学機器>>>双眼鏡・オペラグラス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし