『Supreme The North Face Paper Nuptse M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 15時 56分に出品され04月12日 15時 56分に終了予定です。即決価格は57,018円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme The North Face Paper Nuptse



値下げ交渉は受けていません。プロフも確認して下さい。

なるべく本物と分かる部分の写真をアップしました。



100%正規品の本物です。

一度着てその後は着る機会なく暗所に保管していました。大き過ぎました。

襟に収納されているフードは取り出していません。

Mサイズ

付属品完備(ビニール袋、タグ)

取り置き、専用はしません。



シュプリーム ノースフェイス ペーパープリント ヌプシ ジャケット

オンライン購入です。



平置きで着丈(襟含まず)70cm身幅59cm肩幅52㎝袖丈64㎝

素人採寸の為、若干の誤差はご了承下さい。



即購入可

値下げ交渉は受けていません。コメント頂いても返答致しません。



すり替えなどトラブル防止のため返品はお受けできません。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

個人での保管のため、些細な事を気にされる方はご遠慮下さい。



製造時からのほつれや傷等がある場合がありますが予めご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

The

North

Face

Paper

Nuptse

M