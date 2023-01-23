『50s フレンチヴィンテージ コート ビンテージ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 15分に出品され03月31日 21時 15分に終了予定です。即決価格は17,160円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 50s頃のフランスのビンテージコートです。

Pコートの様なダブルブレスト仕様のコート。立体的な仕立てとなっており、アームホールにはイセ込み、袖は前振りになっています。襟裏にもしっかりとミシン刺しが入っております。生地感はガシッとしたメルトンの様なウール生地。恐らくボタンはコロゾナットかと思います。50年代前後のアイテムかと思われます。

サイズは希少な幅広のデザインです。

色は深みのあるブルーです。



ヴィンテージアイテムの為、補修跡やホツレございますが、着用に問題のあるダメージは見当たりません。

あくまでヴィンテージアイテムのコンディションとなりますので、ご理解下さい。



サイズ表記なし



肩幅51

身幅61

着丈82

袖丈61 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 50s

フレンチヴィンテージ

コート

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