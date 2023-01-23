『【美品】ノースフェイス コーチジャケット ゴアテックス デニム NP12042【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 08時 30分に出品され03月29日 08時 30分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 殆ど着用感のない状態で綺麗です。



防風性、透湿性を兼ね備えたGORE-TEX INFINIUM PRODUCTSを採用した、THE NORTH FACE定番のコーチジャケット ブラック。耐摩耗性があり、軽く速乾性もあるナイロン生地を表生地に使用。インディゴロープ染色加工により、インディゴ染め特有の経年変化を楽しむことができます。



◆サイズ:M(メンズM)

着丈68cm

胸囲114cm

肩幅45cm

アームホール55cm

袖丈67cm

袖口20cm



◆定価

35,200円





ノースフェイス

GTX Denim Coach JKT

NP12042

デニムコーチジャケット

インディゴデニム

GORE-TEX INFINIUM™



※写真の撮影環境やお使いの端末によって現物と色味が異なる場合がありますのでご了承下さい。



◆発送について

ご購入後、通常3日以内に発送致します。

※遅れる場合はご連絡差し上げます。



◆梱包について

質の良い商品をできるだけ安く提供させて頂くために簡易梱包で発送させて頂くことをご了承ください。



●購入先

ブランドリユース店

※日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

※正規品であることを確認しておりますのでご安心下さい



※注意事項

出品商品は古物がメインです。一度、人の手に渡った物であるため、多少の汚れや傷などある場合がございます。必ずご理解ある方のみご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ノースフェイス

コーチジャケット

ゴアテックス

デニム

NP12042