『☆ゆんゆん様専用☆極美品☆新品未使用☆THE NORTH FACE M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 11分に出品され03月26日 18時 11分に終了予定です。即決価格は22,082円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ノースフェイスのノベルティバルトロライトジャケットです（THE NORTH FACE NOVELTY BALTRO LIGHT JACKET）。

購入したのですが、着用する機会がなく、クローゼットに保管していました。タバコは吸いません。ペットもいません。クローゼットは定期的に換気をして、清潔さを保っています。

購入後、袋から出し、クローゼットで保管していましたが、送付する際にはビニール袋に入れて、コンパクトにして発送する予定です。



新品・未使用

[付属品]収納袋

品番：ND91951

サイズ M：胸囲88～96

身長165～175(メーカー表記)

表地：WINDSTOPPERInsulatedShell(2層)

(表/ナイロン100％、裏：フッソ皮膜)

中わた：光電子ダウン(ダウン72％レーヨン20％ポリプロピレン10％、その他の羽毛8％)

裏地：NylonTaffeta(ナイロン100％)

カラー：AX ローレルリースグリーンエクスプローラーカモ

発売元：(株)ゴールドウィン

正規品



真冬の天体観測や雪上ハイクにも対応できる、高い保温性を持つ、カモフラージュ柄の防寒ダウンジャケット。

中わたには、特殊セラミックスの遠赤外線効果により優れた保温効果が持続する光電子ダウンを封入。

高度な洗浄技術により、汚れを徹底的に除去したクリーンなダウンが高い保温性を確保します。

表地には30デニールのGORE-TEX(ゴアテックス) INFINIUMPRODUCTSの2層構造を使用。

防風性とともに耐水性もあり、雪や小雨程度の濡れを抑えます。

中わた入りの内襟やフロントのダブルフラップなどでコールドスポットを軽減。



カラー...ブラック、グレー、グリーン

モデル...BALTRO LIGHT JKT

素材・柄...GORETEX

サイズ...M



モデル名···バルトロライトジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ☆ゆんゆん様専用☆極美品☆新品未使用☆THE

NORTH

FACE

M