『Stein インヴァーテッドプリーツバルマカーンコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 03時 11分に出品され04月01日 03時 11分に終了予定です。即決価格は38,760円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Stein / シュタイン

stein INVERTED PLEATS BALMACAAN COAT



定価...107800円



着用1回でそれ以外はクローゼットでカバーをかけて保存していました。ほぼ新品同様の状態です。



縦に落ちるAラインのシルエットでとても綺麗です！



着丈：約124cm

身幅：約64cm

肩幅：約54cm

袖丈：約61cm



表地 ウール90% ナイロン10%

裏地 ウール99% ポリウレタン1%



素材...ウール



素材...ナイロン



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バルマカーンコート

バルカラーコート

ステンカラーコート

ロングコート

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ヘリンボーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: シュタイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Stein

インヴァーテッドプリーツバルマカーンコート