『Raf Simons ラフシモンズ デザインダッフルコート ハンガー付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 08時 47分に出品され03月13日 08時 47分に終了予定です。即決価格は12,090円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラフシモンズのダッフルコートです。

ダッフルコートと言っていいのかわからないくらいおもしろいデザインをしていますが、トグルボタンなのでダッフルコートということで出品させていただきます。トグルボタンがあるのに中にジップがあるのもおもしろいです。フードの形もなんとなく変わった形をしています。



両腕に大きなポケットがついていたり、ボタン部分の紐がマルチカラーであったりと遊び心のあるデザインです。



撥水性などは試してないのでわかりませんが、コーティングされた生地らしいので、撥水性のある生地の手触りに似ているような気もします。



ラフシモンズはプラダに加入したのもあって、今後アーカイブの高騰もあるかと思います。ご興味のある方ははこの機会にぜひ。

付属のハンガーをお付けします。



■■ サイズ ■■

肩幅 47㎝

袖丈 62㎝

着丈 64㎝



素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。



■■ 状態 ■■



目立つ汚れ、破れなどはなく、美品かと思います。



裾や背中にコットン特有のアタリが少しついていました。私が買った時にはなかったもので、長期保管していたため他の服と擦れてついたものかと思います。個人的にはそこまで気にならない程度のアタリですが、その点はご了承ください。

前の持ち主様から極美品で購入して私自身は試着のみなので、クリーニングなど、ご購入者様のメンテナンスで良くなるかもしれません。

コーティング加工された生地なので着ていくうちにアタリが増えていくのはカッコ良さそうだなとは思いますが、好みによるのでその点も含めてご検討ください。



また、保管時のシワや毛糸の付着などがあるかもしれません。

念のため、古着に慣れていない方の入札はお控えください。



※商品状態の感じ方は人それぞれかと思うので、参考程度でお願いします。

使用品、自宅保管であることを踏まえて神経質な方は入札をお控えください。





■■ 確認事項 ■■



*簡易梱包の場合があります。ご了承ください。



*ご入金確認後、なるべく早く発送するようにいたしますが、仕事の都合上発送にお時間をいただくことがあります。ご了承ください。



*ご質問、コメントのお返事は、仕事の関係で少々の遅れがありますことをお許しください。





*その他、ご不明な点はご遠慮なくご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラフシモンズ カラー: ブラック系/ブルー系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Raf

Simons



ラフシモンズ デザインダッフルコート ハンガー付き