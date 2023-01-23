『ダウン ダウンジャケット 小松マテーレ スウェイ ツイル ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 19時 49分に出品され03月30日 19時 49分に終了予定です。即決価格は10,823円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＜BEAUTY & YOUTH＞の冬の定番人気おすすめアウター

「KOMATSU DOWN」、地球に優しい高品質のダウン。

都市生活に馴染む洗練されたデザインと過不足ない機能性を併せ持つ、「小松マテーレ」ダウンジャケット。



●サイズ：タグ表記 Ｍサイズ

肩幅 48cm

身幅 57cm

着丈 69cm



●素材

繊細な凹凸をもった表面感が特徴の生地をベースに、生地の裏側にコーティング加工を施し、撥水機能とハリ感を持たせています。

帯電（静電気）を軽減する裏地にし、700FPレニューサークルダウンを使用。



●状態：

2回着用されたものを購入し、私は試着だけしました。汚れ、使用感なくとても綺麗な状態です。

●その他

素人保管であることは承知の上おねがいします





肩幅···48cm

身幅···57cm

袖丈···62cm

着丈···69cm



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダウン

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