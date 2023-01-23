『THE NORTH FACE バルトロライトジャケット ニュートープ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 13時 26分に出品され04月11日 13時 26分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

THE NORTH FACE バルトロライトジャケットになります。



- 色 ニュートープ

-サイズ M



右腕の袖部分に軽い擦れがございますが、ダウンが出るような状態ではありません。

他に、破け、ホツレ等はございません。

非喫煙者でペット飼育なしです。



どうぞよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

バルトロライトジャケット ニュートープ