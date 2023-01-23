『【2WAY】UMBROアンブロ ダウンロングコート 刺繍ロゴ Oサイズ ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 22時 05分に出品され03月24日 22時 05分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●アイテム



2WAY UMBROアンブロ ダウンロングコート

刺繍ロゴ Oサイズ ブラック

●サイズ



Oサイズ(XLサイズ相当)

肩幅57cm

身幅64cm

袖丈62cm

着丈123cm



※素人採寸のためご理解ある方のみ

宜しくお願い致します。



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



●状態



目立った汚れはありませんが

自宅保管のためご理解ある方のみ宜しくお願い致します。(神経質な方はご遠慮ください。)





●カラー



ブラック



●素材



表生地

ポリエステル 100%

裏生地

ポリエステル 100%

中わた

本体

ダウン 70%

フェザー 30%

前立表・フード

ポリエステル 100%



●その他



定価 8万前後



生地の厚さ 厚め



●配送



仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



よろしくお願いします。



倉サイ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アンブロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【2WAY】UMBROアンブロ

ダウンロングコート

刺繍ロゴ

Oサイズ

ブラック